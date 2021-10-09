Турецкие спецслужбы задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже, среди них есть и россияне

Об этом сегодня сообщили ведущие турецкие СМИ. В сюжете телеканала TRT Haber журналистка рассказала, что операцию по задержанию проводили в двух городах страны.

В марте неизвестные совершили нападение на квартиры трех сотрудников новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре. Тогда они скрылись до прибытия полиции.