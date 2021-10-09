Ливан полностью остался без электроснабжения. Как передает агентство Reuters, из-за нехватки топлива остановили работу две крупнейшие электростанции страны. Компания, которая обеспечивает электроснабжение, сейчас пытается решить проблему. Каким образом не уточняется.
2021-10-09T15:32:20+03:00
2021-10-09T15:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 09 октября 2021
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