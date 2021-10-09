В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения группой солдат другого военнослужащего. Как рассказал «Российской газете» военный прокурор Восточного округа Сергей Заряев, в ходе проверки факты неуставных отношений нашли подтверждение. По его словам, военная прокуратура уже вышла в суд с ходатайством об аресте двух фигурантов. По версии следствия, нападавшие вымогали у пострадавшего дорогой смартфон и двадцать тысяч рублей.