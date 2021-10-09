В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения группой солдат другого военнослужащего. Как рассказал «Российской газете» военный прокурор Восточного округа Сергей Заряев, в ходе проверки факты неуставных отношений нашли подтверждение. По его словам, военная прокуратура уже вышла в суд с ходатайством об аресте двух фигурантов. По версии следствия, нападавшие вымогали у пострадавшего дорогой смартфон и двадцать тысяч рублей.
2021-10-09T15:31:45+03:00
2021-10-09T15:31:45+03:00
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15:31, 09 октября 2021
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