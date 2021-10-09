За последние 2 дня в ходе массовых проверок в Оренбургской области изъято около 800 бутылок с контрафактным алкоголем

За последние два дня в ходе массовых проверок в Оренбургской области изъято около восьмисот бутылок с контрафактным алкоголем. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. По всем фактам инициированы доследственные проверки. Также выявлено двадцать сайтов, на которых можно было купить нелегальное спиртное. Сообщения о массовом отравлении спиртосодержащей продукцией ив регионе стали поступать с 7-го октября. Погибли 26 человек, 28 пострадали. Задержаны семь подозреваемых в незаконном производстве и сбыте контрафактного алкоголя. Четверых из них сегодня отправили под арест.