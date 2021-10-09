На канале имени Москвы сел на мель круизный теплоход «Константин Коротков». Как передает «Интерфакс», судоходное движение по каналу прервано. В настоящее время судно пытаются снять с мели. Есть ли на нем пассажиры, не уточняется. О пострадавших сообщений не поступало.
2021-10-09T15:30:40+03:00
2021-10-09T15:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 09 октября 2021
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