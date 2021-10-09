На канале имени Москвы сел на мель круизный теплоход «Константин Коротков». Как передает «Интерфакс», судоходное движение по каналу прервано. В настоящее время судно пытаются снять с мели. Есть ли на нем пассажиры, не уточняется. О пострадавших сообщений не поступало.