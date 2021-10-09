Два театра на Таганке вновь объединились

Актёры обеих труп вышли на одну сцену, ознаменовав окончание тридцатилетнего раскола. Спектакль «Земляничная поляна» прошёл в день рождения основателя театра на Таганке Юрия Любимова, который отмечался 30 сентября. Он стал первой почти что за несколько десятилетий постановкой, где приняли участие артисты Содружества актёров Таганки и театра на Таганке. Как рассказала директор театра Ирина Апексимова, теперь будет создана единая труппа. А Содружество станет новой сценой.

Раскол произошёл в конце 80-х годов прошлого века по причине творческих разногласий части коллектива с художественным руководителем Юрием Любимовым. Вскоре у сотрудников появились вопросы в связи с приватизацией театра и возможным обновлением труппы. В итоге, в феврале 93-го года было основано Содружество актёров Таганки под руководством актёра Николая Губенко. Оба театра фактически находились в одном здании, но сотрудники друг с другом старались не пересекаться. Основные шаги к объединению были сделаны уже после смерти Губенко, который являлся главным инициатором раскола.

Первая премьера на новой сцене единого театра состоится 16 декабря.