Комиссия по этике СПбГУ обсудила инцидент со студентом, которого попросили уйти из фольклорного ансамбля

Комиссия по этике Санкт-Петербургского государственного университета обсудила инцидент со студентом, которого из-за сексуальной ориентации попросили уйти из фольклорного ансамбля вуза. Преподаватель объяснила случившееся неудачным духовным общением со студентом.

Запись онлайн-конференции студент Максим Дрожжин опубликовал у себя в Facebook. Преподаватель Екатерина Головкина объяснила комиссии по этике вуза, что их ансамбль — это маленький сплоченный коллектив, важную роль в котором играют близкие отношения между участниками. Они работают с традиционной культурой, поэтому «по морально-этическим нормам» не могут наладить такое общение с Дрожжиным. Также Головкина считает, что публичная огласка случившегося свидетельствует о ненадежности студента. Якобы на преподавателя обрушилось общественное порицание, хотя она уверена, что никого не дискриминировала. Головкина отметила, что чистота пения, по ее мнению, бывает не только физическая, но и духовная, и на этом уровне близкого общения у них с Дрожжиным не получится.

Напомним, об инциденте стало известно на прошлой неделе. Дрожжин выложил в Facebook скриншот переписки с руководительницей ансамбля, куда он хотел вступить, поскольку занимается фольклором и интересуется северорусскими песнями. Претензии к нему возникли только после того, как Головкина изучила страницу студента в Facebook. В аккаунте есть фото Дрожжина в женской одежде, и о своей ориентации он пишет открыто.

Комиссия по этике СПбГУ огласит свое решение через неделю.