По данным агентства Bloomberg, в Кремле публикацию «архива Пандоры» считают прямой атакой на президента Владимира Путина.

За публикацией «архива Пандоры» стоит компания Запада по ухудшению имиджа главы российского государства, считают собеседники американского агентства Bloomberg. Они отмечают, что власти теперь намерены усилить давления на СМИ и любые организации, которые, по мнению Кремля, финансируются из США и Великобритании. Уточняется, что причиной стало расследование Международного консорциума журналистов «архив Пандоры», в котором в числе прочих сообщалось об офшорах главы Сбербанка Германа Грефа, семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова, а также Светланы Кривоногих, которую СМИ называют подругой президента Владимира Путина и матерью одной из его дочерей. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не увидели в «архиве Пандоры» «скрытых богатств» и не считают его поводом для проверок.

В России с начала этого года в список СМИ-иноагентов внесено несколько десятков изданий и журналистов, в том числе те, которые принимали непосредственное участие в расследовании об офшорах окружения Путина.