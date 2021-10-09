В Париже скончался Абольхассан Банисадр — первый после Исламской революции 1979 года Президент Ирана

Как передает агентство ИРНА со ссылкой на источник в окружении экс-президента, смерть наступила после продолжительной болезни. Банисадр в 1960-ые годы дважды сидел в тюрьме в Иране за антиправительственные выступления, бежал во Францию, учился и преподавал в Сорбонне, а 1979 году вернулся в Иран и в 1980-м стал первым демократически избранным президентом страны. В 1981 году ему был вынесен импичмент за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого Банисадр снова бежал во Францию, где оставался до конца жизни и написал несколько книг.
2021-10-09T14:34:06+03:00
2021-10-09T14:34:06+03:00
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14:34, 09 октября 2021
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