В трех регионах остановлены полеты в малые аэропорты из-за новых требований к безопасности

В Томской области, Забайкалье и на Алтае компания «Сибирская легкая авиация» и ее «дочка» «Аэросервис» — единственные перевозчики между малыми аэропортами. Как сообщает РБК со ссылкой на владельца компаний Андрея Богданова, всего работу приостановили 15 посадочных площадок. Новые правила были введены правительством осенью прошлого года. Они касались систем видеонаблюдения, связи, оповещения, сбора и обработки информации, досмотра и охраны, круглосуточного патрулирования и осмотра взлетно-посадочных полос. Авиакомпании и местные власти оценивали затраты на эти изменения в суммы от 13 до 50 миллионов рублей.
2021-10-09T14:33:23+03:00
2021-10-09T14:33:23+03:00
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14:33, 09 октября 2021
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