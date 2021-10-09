В Красноярске устраняют последствия попадания нефтепродуктов в местный водоем

Как сообщили ИФ в краевой Прокуратуре, утром поступило сообщение о нефтяном пятне в Теплой Речке у ТЭЦ-1. На месте работают экстренные службы, для локализации разлива устанавливаются боновые ограждения, берутся пробы воды. Теплая речка через реку Березовка впадает в Енисей. В мае в Теплой речке уже обнаруживали масляные пятна.