Школьника задержали в Петербурге за фотографию с патроном, которую он выложил в Instagram

Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция возбудила накануне уголовное дело на подростка за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его задержали и отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Якобы молодой человек 20 сентября выложил в Instagram фотографию с патроном 12-го калибра и угрожающей надписью в адрес школы, где он учится, цитирую: " 21.09, готовься 7-8-9 «. В петербургском главке полиции «Эху» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Отмечу, за последние шесть лет в России случилось более 15 случаев так называемых «колумбайнов», когда вооруженные учащиеся нападали на свои школы и вузы. Название это возникло после подобного инцидента в американской школе «Колумбайн» 22 года назад. У устроивших бойню подростков за эти годы возникло много подражателей по всему миру, в том числе и в России.

Отметим, последний подобный случай произошел в России 20 сентября. Студент открыл стрельбу Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек.