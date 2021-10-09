В Оренбургской области арестованы уже четверо подозреваемых по делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем

Среди них 39-летний местный житель, который занимался производством опасной спиртосодержащей продукции, и хозяйка магазина, в котором контрафакт реализовывался. По последним данным областной администрации, в результате отравления поддельным алкоголем погибли 26 человек, пострадали 54. Всего по делу задержаны шесть подозреваемых.