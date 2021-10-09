Магазин приложений для телефонов Google Play вернул приложение «Навальный!»

О разблокировке программы на своей странице в социальной сети Инстаграм написал соратник оппозиционера Иван Жданов. По его словам, это произошло после того, как они отправили формально-правовую претензию. В ответ на нее компания написала, что уже восстановила доступ к приложению. При этом Жданов отметил, что несмотря на это не испытывает большой радости в связи с тем, что программа «Навальный!» с функцией «Умного голосования» была максимальна актуальна в период выборов. Вместе с тем Жданов надеется, что в скором времени магазин приложения для телефонов компании Apple также восстановит доступ.

Ранее руководство Google и Apple раскритиковал сенатор США Марк Рубио. Он призвал корпорации пересмотреть решение, и назвал их «соучастниками цензуры репрессивного авторитарного режима».

Приложение было заблокировано в первый день российских выборов 17 сентября. Газета The New York Times и агентство Bloomberg писали, что причиной тому стали угрозы возбудить уголовные дела в отношении сотрудников российских представительств компаний со стороны силовиков.

Официально причиной блокировки приложение стала его связь с запрещенными в России и признанными экстремистскими структурами политика Алексея Навального.