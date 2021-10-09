Шестеро предположительно россиян задержаны в Турции по подозрению в шпионажем

Задержанные готовились к вооружённым провокациям для получения секретных данных, шантажу чиновников, а также нападениям на иностранцев, утверждает турецкий телеканал «Хабер». Спецслужбы провели операции в Анталии и Стамбуле. В квартирах у задержанных нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, и лазерные указатели. При них, также были российские паспорта. Однако подлинность документов подтвердить пока не удалось. Как сообщает канал CNN Türk задержанные находились под наблюдением спецслужб с момента приезда в страну. Сейчас они находятся под стражей. Турецкие правоохранители ситуацию пока не комментируют.

Ранее СМИ Турции сообщали о задержании россиянина, причастного к деятельности боевиков в Сирии.