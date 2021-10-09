В Грузии 11 октября объявлено Днем траура по жертвам обрушения жилого дома в Батуми

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона. По последним данным, в результате трагедии погибли восемь человек, поисковая операция продолжается. Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми накануне утром. В разрушенной части дома было 15 квартир. По одной из версий, причиной трагедии могли стать строительные работы на первом этаже. МВД уже задержало трех подозреваемых.
2021-10-09T13:33:50+03:00
2021-10-09T13:33:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916896-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:33, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
Л. Лазерсон:: Все понимают, что нужно тратить деньги на адаптацию мигрантов
О. Кашин: Это граждане России.
Л. Лазерсон: Граждан России, мигрантов первого поколения. Мигранты второго поколения не имеют такой проблемы.
О. Кашин: Дагестанцы – граждане России в десятом поколении…