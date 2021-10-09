В Грузии 11 октября объявлено Днем траура по жертвам обрушения жилого дома в Батуми

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона. По последним данным, в результате трагедии погибли восемь человек, поисковая операция продолжается. Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми накануне утром. В разрушенной части дома было 15 квартир. По одной из версий, причиной трагедии могли стать строительные работы на первом этаже. МВД уже задержало трех подозреваемых.