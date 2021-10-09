Google Play вернул мобильное приложение Алексея Навального на Android для пользователей из России

Компания также восстановила ролики и документы, которые были заблокированы во время выборов в Госдуму. В российском AppStore приложение по-прежнему недоступно.

Оба магазина приложений заблокировали приложение Навального со списками поддержанных им в рамках проекта «Умное голосование» кандидатов на выборах в ГД. Apple поясняла, что поводом для блокировки приложения стало признание ФБК экстремистской организацией. Кроме того, по версии РКН и ГП, приложение содержит «запрещенный в России контент» и «позволяет вмешиваться в выборы».