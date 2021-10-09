Шестеро иностранных граждан задержаны в Стамбуле и Анталье

Как сообщает турецкая редакция телеканала CNN, их подозревают в шпионаже. Национальность задержанных доподлинно неизвестна. Телеканал утверждает, что у них обнаружены оружие и российские паспорта, которые сейчас проверяются на предмет подделки. По сведениям CNN Turk, задержанные планировали нападение на иностранцев с целью получения секретных данных политического и военного характера. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.