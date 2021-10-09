Первого из шести обвиняемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области заключили под стражу

Суд в Орске арестовал 29-летнего местного жителя, организовавшего, по данным следствия, нелегальное производство и сбыт в крупном размере опасной спиртосодержащей продукции. Сообщается, что он признал вину. В настоящее время в суде Орска находятся на рассмотрении ходатайства о мере пресечения в отношении еще двоих фигурантов. По последним данным областной администрации, число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26-ти. Число пострадавших – до 54-х.