Санкции Запада угрожают нормальной работе российского сегмента МКС, сообщили в РКК «Энергия»

Санкции Запада угрожают нормальной работе российского сегмента МКС, об этом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

Санкции привели к серьёзному дефициту комплектующих. За время полёта российского сегмента МКС многие детали сняли с производства по разным причинам, а с их заменой возникли сложности. Некоторые приборы и блоки выпускали, в том числе, на предприятиях, которые больше не работают. Остальные попали под санкции западных стран или перешли под юрисдикцию Украины. Об этом специалисты РКК Энергия пишут в научном журнале «Космическая техника и технологии». Они отметили, что ограничения Запада не позволяют использовать импортные комплектующие. Это привело к серьёзному росту затрат на изготовление запчастей и увеличению сроков их производства, отмечается в статье, которую цитирует агентство РИА. Специалисты подчеркнули, что в обычных условиях устаревшие комплектующие нужно экстренно заменять, не доводя до отказа. В начале недели замгендиректора РКК Энергия — оператора российского сегмента МКС рассказал о многочисленных технических неполадках на орбите. По словам Владимира Соловьёва, они не дают нормально эксплуатировать космическую станцию. Ещё раньше он спрогнозировал, что после 25-го года на МКС начнётся лавинообразный выход элементов из строя. Он считает, что следует пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте.

В последние два года на российском сегменте МКС произошла серия инцидентов. В июле в течение нескольких дней в отсеке модуля Звезда экипаж отмечал снижение давления, в сентябре космонавты жаловались на запах гари, а приборы показали наличие вредных веществ. Годом раньше в модуле нашли несколько трещин, их заделали герметиком.