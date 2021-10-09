В Москве вспоминают Бориса Немцова

Сегодня ему бы могло исполнится 62 года.

У стен Кремля в ряд аккуратно выставлены букеты цветов, фотографии Немцова и надписи в рамках. Одна из них цитирует политика: «Нет ничего дороже совести, свободы». Людей у народного мемориала немного, но некоторые приехали из других городов.

Волонтер движения «Немцов мост» Карине Ковхаева пришла сегодня специально, чтобы помочь активистам. Она говорит, что помнит политика со времен, когда он был губернатором.

Мемориал на месте гибели политика неоднократно разрушали провокаторы и силовики.

Кроме того, через час в Сахаровском центре откроется выставка в память о Немцове. О ней рассказала «Эху Москвы» член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Российские власти считают Сахаровский центр иностранным агентом.

Борис Немцов был убит у стен Кремля в феврале 2015 года. По этому делу были осуждены несколько человек, в том числе бывший офицер чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Заказчики данного преступления не названы.