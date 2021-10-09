В России новый максимум смертей от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, скончались 968 человек. Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в России приблизился к 30 тысячам. Накануне Росстат опубликовал новые данные статистики. Из них следует, что с начала пандемии от коронавируса скончались уже более четырехсот тысяч россиян.