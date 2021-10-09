В России новый максимум смертей от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, скончались 968 человек. Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в России приблизился к 30 тысячам. Накануне Росстат опубликовал новые данные статистики. Из них следует, что с начала пандемии от коронавируса скончались уже более четырехсот тысяч россиян.
2021-10-09T13:06:19+03:00
2021-10-09T13:06:19+03:00
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13:06, 09 октября 2021
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