Сразу в двух подмосковных городах таксисты объявили забастовку против правил агрегаторов

Протест выразили таксисты Сергиева Посада и Клина. В приложениях «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» более 130 водителей нажали кнопку «занято», и теперь их не могут отправить на маршрут. Это уже привело к дефициту свободных машин в городах, отмечает интернет-издание news.ru. Таким образом перевозчики пытаются добиться пересмотра тарифов и условий работы. Например, в Клину минимальная стоимость поездки была снижена со 140 до 120 рублей, а в Сергиевом посаде и того ниже – до 100. Надбавки за такие вызовы также упали. Так, один из водителей Клина рассказал, что их не устраивает та зарплата, которая теперь получается.

Участники протестной акции призывают и другие подмосковные города к ней подключиться. Так таксистка высказала мнение, что «Яндекс» должен понять, что он может существовать только до тех пор, пока есть перевозчики.

Водители утверждают, что при нынешних тарифах фактическая стоимость поездки на такси водителю обходится как проезд на маршрутке. Кроме того, они уверены, что виной всему именно агрегаторы. По словам водителей, до их появления, таких проблем не было.

Вместе с тем, это уже не первая подобная акция водителей такси. В марте недовольство низкими тарифами на перевозку выражали в подмосковном Жуковском и Раменском, а в июне протестовали водители подмосковной Лобни.

Как пишет интернет-издание news.ru, Яндекс уже вернул прежний тариф в Сергиевом Посаде, протесты на работу не повлияли. А в «Ситимобиле» изданию сообщили, что не получали жалоб от перевозчиков.

«Работать таксистам сейчас невыгодно», — сказал «Эху Москвы» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Накал недовольства, подчеркнул эксперт, наблюдается уже несколько лет. Амосов добавил, что сейчас водители такси совершенно бесправны перед интернет-сервисами.

Их права необходимо защищать на законодательном уровне, согласен член думского комитета по транспорту и строительству, «единоросс» Виталий Ефимов. По его словам, сейчас все условия диктуют именно агрегаторы, которые захватили рынок.

Впрочем, ряд экспертов сказали интернет-изданию News.ru, что винить в нынешней ситуации надо не агрегатор, а экономическую политику. Кроме того, по мнению специалистов, в основном с подобными проблемами сталкиваются водители в малых городах из-за низких доходов населения.