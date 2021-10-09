Выставка с воспоминаниями о жизни Немцова пройдет в его день рождения в Сахаровском центре

Выставка с воспоминаниями о жизни политика Бориса Немцова пройдет в день его рождения, 9 октября, в Сахаровском центре* в Москве. Об этом «Эху Москвы» рассказала член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.

«С 14.00 до 19.00 в Сахаровском центре будет выставка. На ней будут стенды с фотографиями, будут показывать ролики, будет, например, ролик, который вчера прислала Жанна Немцова, она каждый год записывает. Будет живая музыка. Собиралась выступить Женя Альбац, Илья Яшин, Сергей Давидис, кто-то еще из соратников», – сообщила она.

Вход на выставку будет свободным, но будут соблюдаться антиковидные ограничения, отметила Н.Митюшкина. «Мы будем отсчитывать, просить входить-выходить, чтобы не было переполнения зала и не подвести Сахаровский центр», – пояснила она.

Известный российский политический и государственный деятель Борис Немцов родился 9 октября 1959 года. 27 февраля 2015 года политик был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту. Заказчики убийства не найдены.

*— Власти РФ считают иностранным агентом