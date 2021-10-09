Суточный прирост новых случаев коронавируса в России приблизился к 30 тысячам

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране скончались 968 человек. Это новый максимум с начала пандемии. Уже четвертый день подряд в России регистрируют свыше девятисот смертей от этой инфекции. Накануне Росстат опубликовал новые данные статистики. Из них следует, что с начала пандемии от коронавируса скончались уже более четырехсот тысяч россиян.