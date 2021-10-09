Компании, которые выдают микрокредиты, просят разрешить выдачу займов под залог недвижимости

Сейчас это запрещено законодательством. Ограничения ввели два года назад, чтобы пресечь попытки мошенничества с жильем в области микрофинансовой деятельности. Авторы инициативы, в свою очередь, говорят, что послабления для микрофинасовых организаций поможет им вывести на рынок новые продукты и услуги, передает агентство РИА Новости. Однако эксперты, как пишет газета «Коммерсантъ», опасаются, что это вызовет лишь необоснованное обогащение компаний и массовое банкротство клиентов.