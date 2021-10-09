В Оренбургской области суд арестовал первого фигуранта дела о нелегальном сбыте алкоголя

По версии следствия, он наладил производство и продажу опасной продукции. Тем временем, число жертв отравления суррогатным алкоголем в регионе выросло уже до 26-ти. Еще 28 человек находятся в медицинских учреждениях. По предварительным данным, все они отравились метиловым спиртом.