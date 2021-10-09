Корпорация Google вернула в свой магазин приложений программу «Навальный»

Кроме того, восстановлены ролики и документы, которые были заблокированы на время думских выборов в Москве, сообщил соратник оппозиционного политика Иван Жданов. Он добавил, что это произошло после того, как команда Навального отправила в Google свою претензию. Блокировки приложения «Навальный» с функцией «Умное голосование» добивались российские власти. Их представитель сообщал, что сама программа связана с организацией, которую признали экстремистской. Американская пресса в свою очередь писала, что Google и Apple удалили приложение, опасаясь уголовного преследования сотрудников компании в России.
2021-10-09T12:34:25+03:00
2021-10-09T12:34:25+03:00
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12:34, 09 октября 2021
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