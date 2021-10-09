ТВ: В Турции по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек с российскими паспортами

В Турции по подозрению в шпионаже задержаны шесть человек с российскими паспортами, передает местный телеканал CNN Türk. В полиции говорят, что они пытались получить секретные сведения. А кроме того, готовили нападение на иностранцев. При обыске у них найдено оружие и некие документы на электронных носителях. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.