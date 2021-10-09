В московской ОНК рассказали, что экс-замминистра просвещения Марину Ракову поместили в изолятор с уголовницей

Положение, в котором находится бывшая вице-президент Сбербанка, члены столичной ОНК назвали унизительным. Марину Ракову лишали доступа к питьевой воде много часов. Кроме того, все это время она провела в одной камере с женщиной, отсидевшей более 20 лет в тюрьме за тяжкие преступления. Как написала в фейсбуке член комиссии Ева Меркачёва, рецидивистка «демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом».

Об аресте экс-замминистра просвещения стало известно позавчера. Её обвиняют в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что при исполнении двух госконтрактов в рамках программы «Образование», она с помощью соучастников похитила 50 миллионов рублей. Сама Ракова свою вину не признает.

Ранее суд арестовал по делу трех человек, в том числе двух топ-менеджеров Сбербанка.