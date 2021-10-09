Приморская полиция задержала подозреваемого в осквернении мемориала павшим в Великой Отечественной войне

Инцидент произошёл в Находке. По данным полиции, задержанный вырвал растение из клумбы у мемориала и бросил их с землей в Вечный огонь. На него уже составили протокол об уничтожении чужого имущества. Задержанному грозит штраф до полутысячи рублей. Он также должен оплатить восстановление поврежденной клумбы. В полиции говорят, что сам он признал свою вину и сказал, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.