Приморская полиция задержала подозреваемого в осквернении мемориала павшим в Великой Отечественной войне

Инцидент произошёл в Находке. По данным полиции, задержанный вырвал растение из клумбы у мемориала и бросил их с землей в Вечный огонь. На него уже составили протокол об уничтожении чужого имущества. Задержанному грозит штраф до полутысячи рублей. Он также должен оплатить восстановление поврежденной клумбы. В полиции говорят, что сам он признал свою вину и сказал, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
2021-10-09T12:07:00+03:00
2021-10-09T12:07:00+03:00
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12:07, 09 октября 2021
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