Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 26

Увеличение смертей произошло за счет тех пациентов, которые были в коме, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональный Минздрав. Среди погибших есть муж и жена, у которых остались пятеро детей. Еще почти 30 человек смогли выжить после употребления опасных напитков.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье стало известно в минувший четверг. ЧП произошли сразу в трех районах области : Яненском, Домбаровском и Адамовском. Местные власти утверждают, что так называемую «паленку» продавали в разных бутылках и в разных торговых точках. В телах умерших обнаружили следы метанола, который в отдельных случаях превышал смертельную для человека дозу в три-пять раз.

Следственный комитет после ЧП возбудил сразу шесть уголовных дел, задержаны шесть подозреваемых. По данным силовиков, нелегальное производство организовал 29-летний житель Орска, он же занимался вопросом сбыта. Остальные подозреваемые либо реализовывали товар, либо также были задействованы в производстве. Всего было изъято более 100 бутылок контрафакта, и еще около 3 тысяч подготовленных для розлива пустых пластиковых бутылок и оборудования для производства несертифицированного алкоголя.

Советский районный суд Орска Оренбургской области заключил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Власти области призывают местных жителей воздержаться от употребления алкогольных напитков до завершения расследования. Дело взяла на контроль Генеральная прокуратура.