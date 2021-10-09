Власти Сингапура считают, что коронавирус больше не представляет опасность для большинства жителей страны

Это связано с успехами в области вакцинации населения, уверен премьер-министр Ли Сянь Лун.
Ранее Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из Европы и Северной Америки.
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Это связано с успехами в области вакцинации населения, уверен премьер-министр Ли Сянь Лун.
Ранее Сингапур разрешил въезд вакцинированным туристам из Европы и Северной Америки.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
Л. Лазерсон:: Все понимают, что нужно тратить деньги на адаптацию мигрантов
О. Кашин: Это граждане России.
Л. Лазерсон: Граждан России, мигрантов первого поколения. Мигранты второго поколения не имеют такой проблемы.
О. Кашин: Дагестанцы – граждане России в десятом поколении…