Единственным кандидатом на пост президента российской премьер-лиги стал исполняющий обязанности ее главы Хачатурянц

Единственным кандидатом на пост президента российской премьер-лиги стал исполняющий обязанности ее главы Ашот Хачатурянц. Накануне завершился срок приема заявок от претендентов, напомнили в пресс-службе РПЛ. На днях пост главы премьер-лиги покинул Сергей Прядкин, который возглавлял организацию четырнадцать лет. Причину его ухода не называют. В прессе писали, что Прядкин мог уйти из-за недовольства клубов действиями главы премьер-лиги во время пандемии. Выборы нового руководителя пройдут 22 ноября.