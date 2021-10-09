Единственным кандидатом на пост президента российской премьер-лиги стал исполняющий обязанности ее главы Хачатурянц

Единственным кандидатом на пост президента российской премьер-лиги стал исполняющий обязанности ее главы Ашот Хачатурянц. Накануне завершился срок приема заявок от претендентов, напомнили в пресс-службе РПЛ. На днях пост главы премьер-лиги покинул Сергей Прядкин, который возглавлял организацию четырнадцать лет. Причину его ухода не называют. В прессе писали, что Прядкин мог уйти из-за недовольства клубов действиями главы премьер-лиги во время пандемии. Выборы нового руководителя пройдут 22 ноября.
2021-10-09T11:35:50+03:00
2021-10-09T11:35:50+03:00
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11:35, 09 октября 2021
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