Комиссия по этике Санкт-Петербургского университета обсудила увольнение из фольклорного ансамбля одного из участников

Комиссия по этике Санкт-Петербургского университета обсудила нашумевшую историю с увольнением из фольклорного ансамбля одного из участников. Студент Максим Дрожжин ранее рассказал, что руководитель ансамбля попросила его покинуть коллектив из-за его сексуальной ориентации. Преподаватель Екатерина Головкина сказала на заседании комиссии, что их группа работает с традиционной культурой и по морально-этическим нормам они не могут наладить общение с человеком, который открыто признает, что он гомосексуал. По словам самого Дрожжина, свое решение комиссия должна опубликовать через неделю.