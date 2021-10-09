На остров Гуам вернулась американская подлодка Connecticut, которая ранее столкнулась с неизвестным объектом

Инцидент произошел в Южнокитайском море на прошлой неделе. Так пишет газета Stars & Stripes. Свою озабоченность по поводу случившегося уже выразили власти Китая. Они просят прояснить обстоятельства аварии, в том числе место происшествия, цель плавания и была ли в результате ЧП утечка ядерного топлива. По данным Военно-морских сил США, при столкновении пострадали одиннадцать членов экипажа, однако двигатель подлодки и внутренние помещения повреждений не получили.
2021-10-09T11:34:30+03:00
2021-10-09T11:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 09 октября 2021
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