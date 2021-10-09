Число комитетов Госдумы нового созыва, по данным газеты РБК, вырастет с двадцати шести до тридцати двух

Руководящие посты в большинстве из них займут представители «Единой России». Первое заседание Нижней палаты в новом составе запланировано на вторник. В самой Думе сообщения о новой структуре пока официально не комментировали.
2021-10-09T11:34:14+03:00
2021-10-09T11:34:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2916832-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:34, 09 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»