Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, по данным правозащитников, несколько часов держали в камере с рецидивисткой. Между тем, это запрещено правилами, подчеркнула член ОНК Москвы Ева Меркачева. Сокамерница Раковой, по ее словам, утверждала, что провела за решеткой больше двадцати лет и демонстрировала приемы рукопашного боя.

Ракову обвиняют в мошенничестве и хищении пятидесяти миллионов рублей. На днях ее задержали и допросили. До этого дома у бывшей чиновницы и на ее новом месте работы в «Сбербанке» прошли обыски. Позже руководство кредитной организации объявило об увольнении топ-менеджера.