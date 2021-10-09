Санкции Запада угрожают безопасности российского сегмента МКС, говорят в Москве

Это связано с тем, что возникли проблемы с заменой комплектующих, говорится в статье, которую опубликовали в журнале «Космическая техника и технологии». Его издает корпорация «Энергия». Там также отмечается, что ряд приборов и блоков изготовляют на украинских предприятиях, что тоже создает трудности с их заменой. Сейчас, по данным специалистов корпорации «Энергия», почти треть деталей и приборов на российском сегменте уже выработала свой ресурс.
2021-10-09T11:32:57+03:00
2021-10-09T11:32:57+03:00
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11:32, 09 октября 2021
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