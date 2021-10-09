Росприроднадзор создал антирейтинг городов-загрязнителей

Самым неблагоприятным с точки зрения экологии оказался Норильск, в котором, согласно данным ведомства удельный вес загрязнений вплотную приблизился к 2 тысячам тонн. В тройку входят Череповец и Новокузнецк. Также в списке можно встретить Липецк, Междуреченск Кемеровской области, Магнитогорск, Воркуту и Уфу. Как пояснила на своей странице в социальной сети Инстаграм глава Росприроднадзора Светлана Родионова, места были распределены на основании концентрации крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий, которые используют грязные виды топлива. Родионова также отметила, что подобные проверки должны вестись постоянно, а не точечно.

В районах, которые Федеральная служба по надзору в сфере природопользования назвала самыми загрязненными, работают такие предприятия как «Русал», «Норникель», «Лукойл», «Роснефть» и «Газпром нефть». При этом, по словам Родионовой, обычно по отдельности все эти предприятия укладываются в нормы по выбросам, однако в совокупности серьезно превышают их.

Самыми грязными федеральными округами признаны Сибирский, Уральский и Приволжский. Центральный округ, в состав которого входит и Москва, находится на 4 месте антирейтинга.