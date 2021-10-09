Спортивная индустрия в России пожаловалась на многомиллионные убытки из-за эпидемиологических ограничений

Потери могут составлять от пятидесяти до двухсот миллионов рублей в месяц, пишет газета «Московский комсомолец». Под угрозой оказались спортивные клубы в Пермском крае, Астраханской и Свердловской областях. Представители индустрии говорят, что число посетителей резко сократилось после того, как в ряде регионов ввели обязательных цифровой код для посещения подобных заведений. Сложнее всего ситуация в Астраханской области: там фитнес-клубы две недели простояли закрытыми, а теперь им разрешается работать лишь с вакцинированными гражданами. Представители сообщества предлагают ввести клубные карты с невозвратным тарифом. Они будут дешевле обычных, но вернуть за них деньги в случае непредвиденной ситуации станет невозможным.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается.vГлава Минздрава также призвал граждан проходить

углубленную диспансеризацию после перенесенного заболевания COVID-19.