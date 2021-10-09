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11:02, 09 октября 2021

Сразу в двух подмосковных городах таксисты начали забастовки против политики агрегаторов

В Сергиевом Посаде десятки таксистов одновременно включили приложения Яндекс.такси, нажав кнопку Занято. Тем самым они создали дефицит свободных машин в городе, пишет портал news.ru. Водители выражали недовольство условиями компании Яндекс. Такси. Видео одной из акций протеста с начала месяца их было уже несколько — опубликовано на портале youtube. Водители жалуются, что им срезали надбавки за минимальные заказы, из-за чего поездка на такси стала стоить почти столько же, сколько в маршрутке. Среди требований снизить комиссию агрегатора вдвое, до 10-ти процентов, установить адекватные тарифы, отменить наказание за отказ от дальних поездок. Таксисты отмечали, что им в новых условиях невыгодно работать с учётом затрат на бензин, аренду машины и комиссии Яндекса.

Тем временем от поездок в Клину отказались около 70ти таксистов, недовольные политикой другого агрегатора Ситимобила. Видео их забастовки тоже появилось в интернете. Таксисты требовали от агрегатора в числе прочего поднять компенсирующие доплаты за минимальную стоимость поездки и убрать получасовые предзаказы. В компании утверждают, что не получали сигналов о недовольстве.

Это не первые акции протеста таксистов в Подмосковье за последний год. В июне недовольство высказывали в Лобне, в марте бастовали водители в Жуковском и Раменском. Они были также недовольны низкими тарифами на перевозку пассажиров.


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