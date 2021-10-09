Украинского политика Виктора Медведчука подозревают в финансировании терроризма

Служба безопасности Украины считает, что это связано со схемой поставок угля с подконтрольной сепаратистам территории Донбасса. При этом следователи полагают, что он действовал вместе с некоторыми высокопоставленными руководителями Украины. Ранее в отношении политика, который также является кумом президента Владимира Путина, было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Силовики подозревают, что он собирал для российских властей информацию об украинской армии. Сам Медведчук с середины мая находится под домашним арестом. Он считает уголовное преследование политически мотивированным.