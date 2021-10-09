Московская полиция подозревает трех работников посольства США в краже

Российский МИД уже отправил ноту в дипмиссию с требованием лишить подозреваемых иммунитета, чтобы их можно было привлечь к уголовной ответственности. Инцидент произошел в одном из столичных баров. В полиции утверждают, что трое морских пехотинцев украли рюкзак у жителя столицы. Ущерб составил пятнадцать тысяч рублей. Потерпевший рассказал журналистам, что в рюкзаке были спортивная форма, компьютерная мышь и паспорт.
2021-10-09T10:34:06+03:00
2021-10-09T10:34:06+03:00
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10:34, 09 октября 2021
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