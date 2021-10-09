Полеты в малые аэропорты остановлены в трех российских регионах

Закрыты авиаперевозки по местным маршрутам на Алтае, в Томской области и Забайкалье из-за того, что малые аэропорты там не могут выполнить новые требования по безопасности, пишет газета РБК. Между тем, по словам экспертов, в зоне риска гораздо больше регионов, поскольку только сто шестьдесят пять площадок из почти двух тысяч двухсот соответствуют новым критериям. О проблемах региональные компании предупреждали правительство еще в начале года. Ряд министерств обещали ввести коррективы в правила, однако новый документ пока в работу не поступал.
2021-10-09T10:33:40+03:00
2021-10-09T10:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 09 октября 2021
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