Полеты в малые аэропорты остановлены в трех российских регионах

Закрыты авиаперевозки по местным маршрутам на Алтае, в Томской области и Забайкалье из-за того, что малые аэропорты там не могут выполнить новые требования по безопасности, пишет газета РБК. Между тем, по словам экспертов, в зоне риска гораздо больше регионов, поскольку только сто шестьдесят пять площадок из почти двух тысяч двухсот соответствуют новым критериям. О проблемах региональные компании предупреждали правительство еще в начале года. Ряд министерств обещали ввести коррективы в правила, однако новый документ пока в работу не поступал.