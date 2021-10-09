Забастовку объявили таксисты в подмосковных Сергиевом посаде и Клину

Водители недовольны тем, что сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» снизили надбавки за минимальные заказы. При этом представители «Яндекса» сказали интернет-изданию News.ru, что протесты на работу не повлияли. В «Ситимобил» добавили, что не получали сигналов о недовольстве.

Это не первые акции протеста таксистов в Подмосковье за последние месяцы. Летом недовольства в связи со снижением минимальной оплаты высказывали водители в Лобне. Весной бастовали в Жуковском и Раменском. При этом некоторые эксперты считают, что причины ухудшения положения работников такси не только в действиях сервисов, но и в целом в экономической политике.