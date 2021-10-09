В Оренбургской области выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем

По данным местного министерства здравоохранения, из 54-х пострадавших скончались уже 26. Власти обратились к жителям с призывом не покупать поддельную алкогольную продукцию. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, речь идет об отравлении метиловым спиртом.