В Оренбургской области выросло число жертв отравления суррогатным алкоголем

По данным местного министерства здравоохранения, из 54-х пострадавших скончались уже 26. Власти обратились к жителям с призывом не покупать поддельную алкогольную продукцию. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, речь идет об отравлении метиловым спиртом.
2021-10-09T10:31:34+03:00
2021-10-09T10:31:34+03:00
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10:31, 09 октября 2021
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