Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Этим утром в столице столбики термометра в некоторых районах опустились до минус одного градуса. Третий день подряд в регионе наблюдаются заморозки, рассказали специалисты агентству «Москва». В Подмосковье морознее всего было в Черустях, где ночью температура упала до минус шести градусов.