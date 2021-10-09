Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Этим утром в столице столбики термометра в некоторых районах опустились до минус одного градуса. Третий день подряд в регионе наблюдаются заморозки, рассказали специалисты агентству «Москва». В Подмосковье морознее всего было в Черустях, где ночью температура упала до минус шести градусов.
2021-10-09T10:05:59+03:00
2021-10-09T10:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 09 октября 2021
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