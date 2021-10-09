Обязательное ношение масок с сегодняшнего дня введено в Белоруссии

Кроме того, граждане должны будут соблюдать дистанцию в общественных местах, напомнили в министерстве здравоохранения республики. Маски должны носить посетители магазинов, заведений общепита, театров, стадионов, заводов и больниц, передает агентство «Интерфакс». В миндзраве напомнили, что сейчас во всей Белоруссии наблюдается неблагополучная ситуация по заболеваемости из-за пандемии коронавируса.