Обязательное ношение масок с сегодняшнего дня введено в Белоруссии

Кроме того, граждане должны будут соблюдать дистанцию в общественных местах, напомнили в министерстве здравоохранения республики. Маски должны носить посетители магазинов, заведений общепита, театров, стадионов, заводов и больниц, передает агентство «Интерфакс». В миндзраве напомнили, что сейчас во всей Белоруссии наблюдается неблагополучная ситуация по заболеваемости из-за пандемии коронавируса.
2021-10-09T10:05:30+03:00
2021-10-09T10:05:30+03:00
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10:05, 09 октября 2021
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