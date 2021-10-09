Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до 5 человек

Под завалами могут находится еще как минимум четыре человека. Чтобы вытащить жильцов, обломки секции дома приходится разбирать вручную. Спасатели опасаются, что в противном случае могут спровоцировать новый обвал. Они работают на месте уже более 20 часов. Всего в разрушенной части дома проживали 15 человек. Жертвами трагедии стали двое детей. Еще около двух человек госпитализированы, их состояние не уточняется. Грузинские власти уверяют, что делают все возможное, чтобы помочь людям.

Секция жилого многоэтажного дома в Батуми обрушилась утром в пятницу. На опубликованных кадрах видно, что сначала начали деформироваться окна, затем постепенно проседала стена и уже через несколько секунд поднялись клубы пыли, обрушились перекрытия. По официальной версии, причиной случившегося мог стать проводимый на первом этаже ремонт в одной из квартир. Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, по подозрению в нарушениях правил безопасности задержаны три человека.

Грузинская пресса пишет, что среди задержанных один является собственником квартиры в рухнувшем доме, остальные – рабочие. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.